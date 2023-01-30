Фильм «Они сражались за Родину» бесплатно покажут в самарском ЦРК «Художественный» 2 февраля

В этот же день в арт-фойе «Художественного» откроется фотовыставка. Фото: минкульт Самарской области

Самарская область присоединяется к всероссийской акции к 80-летию Сталинградской битвы. В четверг, 2 февраля, в 14:00 фильм «Они сражались за Родину» бесплатно покажут в ЦРК «Художественный».

Как сообщили в министерстве культуры региона, вход будет осуществляться по предварительной записи, попасть на показ может любой желающий, позвонив по телефону: 332-04-82. Напомним, культовая картина Сергея Бондарчука была снята по одноимённому роману Михаила Шолохова.

В этот же день в арт-фойе «Художественного» откроется фотовыставка, посвященная знаковым фильмам знаменитого режиссера. Фотоколлажи выставки, в том числе, посвящены детству и юности Сергея Бондарчука, его женам, ролям и картинам, которые он снимал.

Особое внимание создатели уделили таким фильмам, как «Судьба человека» (1959), «Война и мир» (1965-1966), «Ватерлоо» (1970), «Степь» (1977), «Красные колокола» (1982). Посетители смогут также узнать об участии Сергея Бондарчука в фестивалях, иностранных фильмах и посмотреть живописные работы режиссера.

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