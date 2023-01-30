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НовостиОбщество30 января 2023 15:29

Специальный сервис для пожилых людей создали на базе «Госуслуг» в Самаре

С помощью него жители «серебряные» возраста могут получить разные онлайн-услуги
Ирина МОРСКАЯ
В сервисе собрана информация о льготах, мед учреждениях, вакансиях, досуге и многом другом.

В сервисе собрана информация о льготах, мед учреждениях, вакансиях, досуге и многом другом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на базе портала «Госуслуги» создали специальный сервис для пожилых людей «Подготовка и выход на пенсию». С помощью него можно получить 128 онлайн-услуг.

— В сервисе представлена информация о льготах, медицинских учреждениях, вакансиях и возможностях проведения досуга, есть пенсионный калькулятор. А работники центров социального обслуживания населения объясняют пенсионерам, как всем этим воспользоваться, — рассказали в правительстве Самарской области.

Так, на базе комплексного центра соцобслуживания населения региона проходят уроки три раза в неделю в течение месяца, на которых учат дистанционно оплачивать коммунальные услуги, получать талоны к врачам, общаться в мессенджерах и соцсетях, искать и смотреть фильмы.

А участники группы активного долголетия занимаются адаптивной физической культурой, осваивают скандинавскую ходьбу. Зимой пожилые ходят в спортивный и тренажерный залы, летом большую часть времени бывают на улице.

Занятия в основном ведут «серебряные» волонтеры, которые раньше сами посещали группы. Также все желающие могут заниматься декупажем, вышивкой, шитьем, пением и танцами в творческих мастерских.

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