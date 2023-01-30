Специальный сервис для пожилых людей создали на базе «Госуслуг» в Самаре

В сервисе собрана информация о льготах, мед учреждениях, вакансиях, досуге и многом другом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре на базе портала «Госуслуги» создали специальный сервис для пожилых людей «Подготовка и выход на пенсию». С помощью него можно получить 128 онлайн-услуг.
— В сервисе представлена информация о льготах, медицинских учреждениях, вакансиях и возможностях проведения досуга, есть пенсионный калькулятор. А работники центров социального обслуживания населения объясняют пенсионерам, как всем этим воспользоваться, — рассказали в правительстве Самарской области.
Так, на базе комплексного центра соцобслуживания населения региона проходят уроки три раза в неделю в течение месяца, на которых учат дистанционно оплачивать коммунальные услуги, получать талоны к врачам, общаться в мессенджерах и соцсетях, искать и смотреть фильмы.
А участники группы активного долголетия занимаются адаптивной физической культурой, осваивают скандинавскую ходьбу. Зимой пожилые ходят в спортивный и тренажерный залы, летом большую часть времени бывают на улице.
Занятия в основном ведут «серебряные» волонтеры, которые раньше сами посещали группы. Также все желающие могут заниматься декупажем, вышивкой, шитьем, пением и танцами в творческих мастерских.
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