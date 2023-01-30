В соцсетях появились данные о стоимости покупки Бенхамина Гарре «Крыльями Советов»

Бенхамин Гарре отказался от бонусов в прежнем клубе ради перехода в "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Покупка Бенхамина Гарре обошлась «Крыльям Советов» в 1,7 млн евро. Такие цифры приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Сообщается, что в эту сумму вошли все траты, включая налоги и отчисления аргентинскому профсоюзу футболистов, составляющие почти четверть от стоимости трансфера. При этом, вопреки распространявшейся ранее информации, «Крылья» получили не 50 % прав на игрока, а все 100, но с одним условием. Если самарцы продадут впоследствии Гарре дороже, чем сейчас купили, то прибыль сверх нынешних расходов будет делиться пополам с аргентинским «Расингом», которому ранее принадлежал футболист.

Задержку с осуществлением трансфера источник объясняет взаимоотношениями «Расинга» и другого аргентинского клуба - «Уракан», где Гарре находился в аренде. «Уракан» не желал досрочно расставаться с футболистом. Вопрос решился выплатой компенсации, а также отказом самого Гарре от бонусов, полагавшихся ему за попадание клуба в Кубок Либертадорес.

«КП-Самара» публиковала подробную информацию о Бенхамине Гарре и ожиданиях от его игры в отдельном материале.