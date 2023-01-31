В Самаре оборудуют стоянки для инвалидов около городской поликлиники №15

Прокуратура выяснила, что на территории учреждения нет мест для парковки транспорта, принадлежащего инвалидам.

На территории городской клинической поликлиники №15 в Самаре могут появиться стоянки для инвалидов. Таких мер добилась прокуратура города. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– Было установлено, что на территории учреждения отсутствуют выделенные и обозначенные знаками места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Это говорит о том, что исполнение требований действующего законодательства в области социальной защиты инвалидов не было обеспечено в полной мере, – рассказали в прокуратуре Самары.

Прокуратура направила иск в Ленинский районный суд, в котором потребовала обязать администрацию Промышленного района и мэрию города рассмотреть возможность обустройства парковочных мест. Требования были удовлетворены в полном объеме.

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