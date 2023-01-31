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НовостиОбщество31 января 2023 4:52

В Самаре оборудуют стоянки для инвалидов около городской поликлиники №15

Соответствующее решение вынес суд
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Прокуратура выяснила, что на территории учреждения нет мест для парковки транспорта, принадлежащего инвалидам.

Прокуратура выяснила, что на территории учреждения нет мест для парковки транспорта, принадлежащего инвалидам.

На территории городской клинической поликлиники №15 в Самаре могут появиться стоянки для инвалидов. Таких мер добилась прокуратура города. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– Было установлено, что на территории учреждения отсутствуют выделенные и обозначенные знаками места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Это говорит о том, что исполнение требований действующего законодательства в области социальной защиты инвалидов не было обеспечено в полной мере, – рассказали в прокуратуре Самары.

Прокуратура направила иск в Ленинский районный суд, в котором потребовала обязать администрацию Промышленного района и мэрию города рассмотреть возможность обустройства парковочных мест. Требования были удовлетворены в полном объеме.

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