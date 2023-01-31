В Самаре у жителей нескольких домов похолодает в квартирах 31 января 2023 года

Временные неудобства связаны с работами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 31 января 2023 года, жителям нескольких домов Самары придется потерпеть небольшое похолодание в квартирах. Ограничения затронут МКД, расположенные в Промышленном районе города. Причина – выполнение работ.

– По информации Самарского филиала ПАО «Т Плюс» в связи с регулировкой температурного режима тепловых сетей будут снижены параметры теплоносителя, – рассказали в администрации Промышленного района.

Временные неудобства ожидаются в домах по улицам: Ставропольская, Каховская, проспект Юных Пионеров, проспект Кирова, Победы, Краснодонская, Театральный проспект, Калинина, Вольская, Воронежская.

Отмечается, что работы планируется завершить в 19:00 31 января.

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