Горе-грабитель обчистил магазин электроники и через час попался оперативникам под Самарой

Выяснилось, что ранее задержанный был судим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске полицейские раскрыли преступление менее, чем через час после его совершения. Один из местных жителей ограбил магазин и пытался скрыться, но привлек внимание оперативников.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, эта история произошла на проспекте Победы. Полицейские заметили мужчину, бегущего от торгового центра. Он тоже обратил внимание на оперативников и значительно ускорился. Правда, бессмысленно: после погони бегуна задержали. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за кражу, неправомерное завладение автомобилем и оскорбление представителя власти.

После задержания полицейским удалось выяснить причину побега. Оказалось, что мужчина ограбил магазин электроники, причем сделал это менее, чем за час до встречи с полицией. Он вошел в торговую точку под видом покупателя, схватил гарнитуру для сотового телефона и убежал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Гарнитуру вернули в магазин.

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