В Самаре планируют сделать турбазу в поселке Управленческий

Экспозиция проекта будет представлена в здании департамента градостроительства Самары. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самаре просят предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров строительства земельного участка для использования под туристическое обслуживание.

Речь идет о территории площадью 2497 кв. м в Красноглинском районе Самары в поселке Управленческий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

По этому поводу уже начались общественные обсуждения. Они будут идти с 31 января по 21 февраля 2023 года. Принять участие в них могут все желающие жители. Экспозиция проекта будет представлена с 7 по 14 февраля в здании департамента градостроительства Самары.

Экспозиция будет работать в понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье – выходные дни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.