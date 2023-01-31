Новый сезон федерального проекта «Добрые новости» начался в Самарской области

Информационный проект «Добрые новости» впервые провели в регионе в 2012 году. Фото: правительство Самарской области

В рамках федерального проекта в Самарской области стартовал сбор заявок на конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости».

— Участвовать в нем могут все СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, пресс-службы, сайты, соцсети, каналы и др. Заявки принимаются уже сейчас до 30 марта 2023 года на электронную почту dobronews@bk.ru, — рассказали в администрации Самары.

Информационный проект «Добрые новости» впервые провели в регионе в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости проект приобрел статус федерального. За все время он охватил более 15 тысяч участников.

Основными целями конкурса является поиск положительных примеров социально-активного поведения, позитивных информационных поводов, а также профилактика социально-значимых проблем.

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