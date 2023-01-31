Стало известно число планируемых пусков самарских ракет «Союз-2» в 2023 году

Планы на 2023 год - запуск около 20 ракет-носителей "Союз-2" / Фото: www.roscosmos.ru

Генеральный директор самарского РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал о планах по запуску ракет «Союз-2» в 2023 году. По его словам, предполагается провести около 20 пусков. Об этом он сообщил на пресс-конференции с журналистами в понедельник, 30 января.

— В 2023 году намечены около 20 стартов ракет-носителей семейства «Союз-2». Ближайший из них состоится 9 февраля с космодрома Байконур. Ракета стартует с грузовым кораблем «Прогресс МС-22» для МКС, — приводит слова Дмитрия Баранова пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Также глава РКЦ «Прогресс» поделился ходом реализации других важных проектов. Речь идет о создании кислородно-метановой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ», кислородно-керосиновой ракеты-носителя среднего класса повышенной грузоподъемности «Союз-5», спутников «Ресурс» и «Аист-2Т».

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