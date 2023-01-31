В Самаре по нацпроекту будет благоустроено 46 дворов в 2023 году

Подрядные организации должны будут установить детские и спортивные площадки. Фото: администрация Самары

В Самаре администрации внутригородских районов готовятся к новому сезону благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году планируется обновить 46 дворов, сообщает мэрия Самары.

В Октябрьском районе будет благоустроено три дворовые территории по ул. Ново-Садовой, 283; Подшипниковой, 26, 26а/Революционной, 48; Ново-Садовой, 22. Администрация уже заключила соответствующий контракт.

В Советском районе обновят дворы по ул. Советской Армии, 17 и ул. Ново-Вокзальной, 14. Подрядные организации должны будут установить детские и спортивные площадки на безопасном прорезиненном покрытии, отремонтировать пешеходные тротуары во дворах, установить лавочки, урны и освещение.

Строительные работы должны начаться с наступлением благоприятных погодных условий, предположительно, это произойдет в апреле.

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