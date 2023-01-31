Самарский художник проводит мастер-классы по рисованию для детей Донбасса

Самарец подарил ребятам аэрозоли и краски / Фото: Единая Россия

Активисты «Молодой гвардии Единой России» организовали досуг для детей из семей вынужденных переселенцев ЛДНР, которые сейчас находятся в самарском ПВР «Старт». Так, местный художник-волонтер Роман Михеев провел для ребят мастер-классы по рисованию.

Самарец занимается граффити с 1998 года. Он – победитель всероссийских и европейских фестивалей по граффити. Художник неоднократно бывал на Донбассе в составе гуманитарной миссии «Единой России».

Сейчас Роман Михеев находится в Самаре и проводит творческие занятия с ребятами в ПВР. Он рассказывает им о техниках и стилях рисования, знакомит с основами живописи. Самарец дает детям не только знания, но и дарит им подарки. К примеру, недавно он привез ребятам аэрозоли, краски – все то, что может понадобиться на занятиях по рисованию.

Напомним, в Самарской области организованы 16 пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев из ЛДНР. В настоящее время в регионе находятся почти 2 тысячи переселенцев, в том числе 433 ребенка.

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