Самарцам рассказали, как изменится размер маткапитала с 1 февраля 2023 года

Размер маткапитала на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области могут рассчитывать на увеличение размера материнского капитала. С 1 февраля 2023 года эту соцвыплату проиндексируют на 11,9%. Информация об этом размещена на портале «Объясняем.рф».

Размер маткапитала на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей, на второго – около 775,6 тысячи рублей. Как отмечают специалисты, индексация коснется только неиспользованной части маткапитала. К примеру, если текущий остаток составляет 270 тысяч рублей, то с 1 февраля 2023 года он возрастет до 302 тысяч.

По данным Минфина РФ, индексация коснется и других мер социальной поддержки. Всего – более 40. Например, увеличат ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам, а также ежемесячные страховые выплаты.

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