В Самаре мошенник, обманувший двух пенсионерок, отправится в колонию

Жертвами преступника стали две жительницы областного центра Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре суд вынес приговор мошеннику, обманувшему двух пенсионерок. Мужчина забрал у старушек больше 100 тысяч рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Одной из жертв преступника стала 85-летняя жительница Кировского района. Ей на домашний телефон позвонил неизвестный. Услышав мужской голос, пенсионерка предположила, что звонит зять. Женщина обратилась к нему по имени, и звонивший принялся исполнять роль «зятя».

– Он сообщил, что попал в ДТП, в результате чего пострадал человек. Мужчина попросил передать деньги «для решения вопроса». Пенсионерка сказала, что у нее есть 100 тыс. рублей. Ее не смутило, что звонивший попросил назвать адрес, по которому можно забрать деньги – пострадавшая была сильно взволнована, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В тот же день женщина передала деньги незнакомцу, а позднее ей позвонил настоящий зять. Пенсионерка сообщила в полицию о мошенничестве.

Во время расследования выяснилось, что злоумышленник таким же образом обманул другую женщину. На этот раз имен названо не было, и 62-летняя самарчанка подумала, что в ДТП попал ее зять или внук. Незнакомец просил 250 тыс. рублей, но такой суммы у пострадавшей не нашлось. Сошлись на 5 тыс. рублей, которые также благополучно «ушли» к мошеннику.

После задержания выяснилось, что злоумышленник – житель Тольятти. Он уже был судим за мошенничество. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам колонии строгого режима.

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