Самарским школьникам и студентам провели экскурсию по IT-компании «Открытый код»

Молодые люди посетили один из самых известных региональных офисов, создающих программные продукты мирового уровня / Фото: Единая Россия

В День защиты данных самарские школьники и студенты посетили IT-компанию «Открытый код». Для 30 молодых людей провели экскурсию по одному из самых известных региональных офисов, создающих программные продукты мирового уровня. Мероприятие организовал координатор партпроекта «Цифровая Россия» в Самарской области Олег Сурнин.

- Ребятам необходимо понимать важность профессии, связанной с информационной безопасностью. Мы должны, как говорится, с младых ногтей воспитывать «цифровую гигиену». Меня порадовало, что ребята задают правильные вопросы. У нас есть, чему поучиться, - отметил управляющий компанией «Открытый код» Олег Сурнин.

В завершение экскурсии школьникам и студентам вручили подарки и приглашение на открытие технического центра компании, где будут представлены перспективные разработки.

Напомним, проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку отечественных ИТ-компаний и обеспечение безопасной цифровой среды для всех пользователей. Его запустила «Единая Россия». Тема информационной безопасности отражена в народной программе партии.

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