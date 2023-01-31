Семья из Самарской области с помощью соцконтракта создала мини-ферму перепелов

Летом планируется построить еще один птичник, чтобы увеличивать поголовье. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области семья из Похвистнева благодаря социальному контракту создала собственную мини-ферму и теперь выращивает перепелов. На реализацию им выделили 190 тысяч рублей.

— На полученные деньги глава семьи приобрел оборудование, клетки, инкубатор, перощипальную машину. Летом он планирует построить еще один птичник, чтобы увеличивать поголовье, — рассказали в правительстве Самарской области.

Помимо перепелов семья выращивает бройлеров и кур-голошеек. Сейчас в их хозяйстве есть около 300 взрослых перепелок и примерно столько же птенцов. Перепела в основном, техасской породы, в дальнейшем планируется разведение и манчжурской.

Всю произведенную продукцию, в том числе яйца, мясо, консервы, члены семьи сами едят и продают в Бугуруслане и Самаре. Напомним, в 2022 году более 9200 семей заключили соцконтракт. Его можно заключить для поиска работы и трудоустройства, предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства и др.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.