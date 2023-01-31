Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 10:26

Сызранский врач заплатит штраф за оформление поддельных больничных

За несуществующие болезни медработник получал взятки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В общей сложности врачу удалось «заработать» более 15 тысяч рублей

В общей сложности врачу удалось «заработать» более 15 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач поликлиники № 2 на станции Сызрань-1 больницы «РЖД-Медицина» оказался в центре разбирательств. Медработника уличили во взяточничестве. Подробности сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что сотрудник больницы за деньги приписывал пациентам заболевания. На основании этих сведений последние получали больничные листы. Общая сумма взяток превысила 15 тысяч рублей.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество, то есть получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Суд признал его виновным в пяти преступлениях и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании с врача суммы взятки. Иск был удовлетворен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.