Сызранский врач заплатит штраф за оформление поддельных больничных

В общей сложности врачу удалось «заработать» более 15 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач поликлиники № 2 на станции Сызрань-1 больницы «РЖД-Медицина» оказался в центре разбирательств. Медработника уличили во взяточничестве. Подробности сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что сотрудник больницы за деньги приписывал пациентам заболевания. На основании этих сведений последние получали больничные листы. Общая сумма взяток превысила 15 тысяч рублей.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество, то есть получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Суд признал его виновным в пяти преступлениях и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании с врача суммы взятки. Иск был удовлетворен.

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