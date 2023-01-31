Работу автобусного маршрута № 67 проверят в Самаре

Проблемные вопросы в работе автобусов обсудили в дептрансе Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 31 января 2023 года, в департаменте транспорта Самары прошла встреча с общественностью. Темой обсуждения стала работа автобусного маршрута № 67 « Мкр. Крутые Ключи – Железнодорожный вокзал».

– Были подняты вопросы культуры общения кондукторов с пассажирами, пропуска остановок, несоблюдения установленных интервалов в часы пик и выхода в рейс маршрута не с конечных пунктов, – сообщили в дептрансе.

По всем проблемам планируется выработать меры, которые позволят улучшить работу маршрута. Также чиновники вместе с перевозчиком проверят, как ходят автобусы № 67 в утренний час пик. Отметим, в дальнейшем будет проведена повторная встреча с общественностью. Она намечена на конец февраля 2023 года.

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