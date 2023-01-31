В Самаре общественный совет обсудил вопросы образования

Во время совещания наметили план работы. Фото: городская администрация

В Самаре во время заседания общественного совета обсудили вопросы образования в областной столице. Встречу посетила глава города Елена Лапушкина.

По информации городской администрации, год педагога и наставники решили начать с разработки плана мероприятий. Помимо традиционных конкурсов профессионального мастерства, в городе запланированы новые акции и проекты, которые расскажут местным жителям об истории образования и самарских педагогических династиях.

Также в Самаре реализуется проект «Педагогический класс». Старшеклассников заинтересуют учительским трудом и вдохновят на поступление в педагогические колледжи и вузы.

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