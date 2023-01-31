В Самаре появилась огромная ледяная гора из-за порыва в Куйбышевском районе

Огромная гора появилась в Куйбышевском районе Фото: Алена ПРОВКИНА

В поселке 113-км Куйбышевского района Самары случился очередной порыв. Ледяная гора стала настоящей достопримечательностью.

По сообщению читателей «КП-Самара», коммунальная авария произошла около 2 недель назад. «Гора» уже стала размером с 5-этажный дом и продолжает расти с каждым днем. Посетителей у нового ледяного дворца не убавляется, горожане проходят внутрь и делают интересные фотографии. По словам самарцев, о проведении ремонтных работ в ближайшее время не сообщалось.

Также местные жители отмечают, что дойти до нового «экспоната» достаточно проблематично. Возможно, спецтехника не сможет добраться до аварийного участка.

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