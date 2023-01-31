В Самарской области предраковые заболевания выявляют у каждого 4 жителя при осмотре

Самарцам рекомендуют своевременно проводить осмотр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалист рассказал, что у каждого 4 жителя выявляют предраковые заболевания. Самарцам рекомендуют своевременно обращаться к врачу.

По информации министерства здравоохранения региона, рак желудка выявляется более чем в 50% случаях на поздних этапах. Причиной подобной статистики – несвоевременное обращение. Жителям необходимо проходить обследование с профилактической целью. Благодаря национальному проекту в регионе появилось все больше эндоскопических центров и кабинетов в центрах амбулаторной онкологической помощи.

Модернизацию оборудования планируют в Самаре и Тольятти планируют продолжить. Также обновят оборудование в Сызранской больницу.

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