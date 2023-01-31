В торговом центре Самары полуголый мужчина резал себя ножом и угрожал окружающим

Мужчина угрожал окружающим и резал свое тело. Фото: "Самара №1"

В Торговом центре «Аврора» полуголый мужчина угрожал окружающим ножом и делал надрезы на своей руке. Местные жители поделились кадрами.

Судя по опубликованному видео в социальных сетях, мужчина кричал на сотрудников и посетителей торгового центра. Что стало причиной такого поведения – пока неизвестно. По словам очевидцев, охранник пыталась вырвать нож и обезопасить окружающих, но мужчина начал резать свое тело. Спустя время, на место прибыли правоохранители и смогли успокоить парня.

Информации о состоянии мужчины пока нет. О пострадавших, кроме героя видео, не сообщается.

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