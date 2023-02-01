В Самарской области снизилась заболеваемость гриппом в конце января 2023 года

Снижение заболеваемости составило 20,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области стали реже болеть гриппом. Так, на третьей неделе января в регионе было зафиксировано 107 случаев заболевания. К концу месяца болезнь подхватили только 85 человек. Таким образом, к началу февраля заболеваемость снизилась на 20,6%. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Снижение заболеваемости было отмечено сразу в нескольких возрастных группах. Реже стали болеть дети в возрасте от 0 до 2 лет, а также жители губернии в возрасте от 15 лет и старше.

При этом среди дошкольников заболеваемость, напротив, возросла. Так, рост среди малышей в возрасте от 3 до 6 лет составил 50%. На 20% увеличилась заболеваемость среди ребят в возрасте от 7 до 14 лет.

Кроме того, специалисты по-прежнему фиксируют случаи ОРВИ. В регионе также отмечается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов.

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