Количество автобусов и рейсов увеличили на маршрутах № 27 и № 59 в Самаре

Благодаря этому уменьшится интервал движения автобусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С сегодняшнего дня, 1 февраля, увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах № 27 и № 59 в Самаре.

— Расписание изменяется с целью улучшения транспортного обслуживания поселка Зубчаниновка. Благодаря этому уменьшится интервал движения автобусов, — сообщили в городском дептрансе.

Теперь на маршруте № 27 ("Безымянский рынок - ул. Транзитная") работают четыре автобуса как в будни, так и в выходные. Интервал движения в часы-пик составит 17 минут, а в межпиковое время будет 34 минуты.

Автобусы будут начинать ходить от Безымянского рынка в 5:35, а заканчивать – в 19:59, стартовать от ул. Транзитной – в 6:15, а прекращать ходить после 20:39.

Также с 1 февраля на маршруте №59 ("ТЦ Колизей - Пост ГИБДД") обеспечено необходимое количество автобусов и количество рейсов.

Теперь на маршруте №59 есть необходимое количество автобусов и рейсов.

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