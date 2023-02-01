Фура вспыхнула на Московском шоссе в Самаре утром 1 февраля 2023 года

Возгорание началось с крыши кабины водителя Фото: скриншот с видео

Ранним утром в среду, 1 февраля 2023 года, на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда в Самаре произошел пожар. В районе ТЦ «Посуда» загорелась фура одной из торговых сетей. Очевидцы сняли на видео момент происшествия.

Судя по ролику, пожар начался с крыши кабины водителя. Мужчина пытался сам потушить огонь. Некоторые из автомобилистов тоже не оставили его в беде. Они остановились, чтобы поделиться своими огнетушителями.

- Молодцы другие водители. Остановились, дали огнетушители. Помогли и общими усилиями до приезда пожарных победили огонь, - пишут в соцсетях самарцы.

Подробности происшествия пока неизвестны. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Самарской области.

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