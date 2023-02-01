Туристический вагон с изображением самарских памятников появится в составе поезда «Жигули»

В оформлении купе будет входит информация о скульптуре и о личности создателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в фирменном поезде «Жигули» создадут туристический вагон «КультСамара». Об этом сообщается на официальном сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Реализацией проекта занимается Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания». Уже выделено финансирование и вагон фирменного поезда «Жигули» с 9 купе, категории СВ.

Проект предлагает, что на вагоне появятся изображения скульптурных композиций, установленных в Самаре. Всего было выбрано девять памятников, среди них «Буратино», «Дядя Степа», «Тема и Жучка», «Аленький цветочек». Также вагон красят «Клен», «Бурлаки на Волге», «Юрий Деточкин», «Товарищ Сухов» и «Бравый солдат Йозеф Швейк».

В оформлении купе будет входит информация о скульптуре и о личности создателя. Планируется также изготовить соответствующие сувениры. Новый вагон хотят презентовать уже в этом году.

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