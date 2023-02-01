В Самаре остановилось движение трамваев на ул. Красноармейской 1 февраля 2023 года

На устранением проблемы работали несколько бригад

Утром в среду, 1 февраля 2023 года, в Самаре произошло небольшое происшествие. На улице Красноармейской встали трамваи. Очевидцы сообщали, что из-за этого возникли трудности в движении транспорта – на дороге образовалась пробка. «Комсомолка» выяснила все подробности произошедшего.

Как оказалось, движение трамваев было остановлено из-за обрыва контактного провода. Примерно в 6:35 минут водитель погрузчика убирал снег и во время работ задел растяжку. Она оборвалась, и движение электрического транспорта остановилось в обе стороны.

– Контактная сеть в оба направления ушла с центра дороги. Ситуация осложнилась тем, что растяжка была закреплена на фасаде здания. В начале на месте работала одна бригада контактной сети, после была вызвана дополнительная. На месте также работал подъемник АГП. В 8:25 началось восстановление движения, – рассказал «КП-Самара» директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

На место также был вызван экипаж ГИБДД, чтобы оформить происшествие. В дальнейшем «ТТУ» направит претензию владельцу погрузчика за простой трамваев.

– Если претензия не будет исполнена в добровольном порядке, будем обращаться в суд. Данные владельца и водителя погрузчика у нас есть, – подчеркнул Михаил Ефремов.

Отметим, что в 10:03 движение трамваев было восстановлено.

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