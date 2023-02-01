В Самарской области откроются три центра амбулаторной онкопомощи в 2023 году

Сегодня в регионе действует восемь ЦАОП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будет усилена работа по диагностике онкологических заболеваний. Для этого в регионе будет создано три центра амбулаторной онкопомощи. Об этом сообщил министр здравоохранения губернии Армен Бенян.

– Новые специализированные подразделения для ранней диагностики рака появятся на базе Чапаевской больницы, медсанчасти № 5 Самары и областной больницы имени Середавина. Они откроются в 2023 году, – рассказал Армен Бенян.

Сегодня в Самарской области открыто 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В них работают ведущие специалисты, а сами учреждения обеспечены современным оборудованием. За год помощь в центрах получили свыше 45 тыс. жителей. Специалистам удалось выявить 2078 случаев онкозаболеваний, из них более 1400 случаев – на 1-2 стадии.

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