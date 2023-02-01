В Самаре начинается строительство планетария на проспекте Ленина

Звездный зал расположится на третьем этаже под горизонтальным куполом. Фото: Сергей Аверьянов

Работы на строительной площадке будущего планетария стартуют уже в ближайшие дни. Он станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая» на проспекте Ленина.

— Вся документация разработана уже в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы. В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик должен завершить все работы к 30 ноября 2024 года, — рассказали в администрации Самары.

Площадь планетария составит 5 728 кв. м. В здании будет два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал расположится на третьем этаже под горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места.

Также проект планетария предусматривает конференц-зал, в котором одновременном смогут участвовать в познавательных мероприятиях до 100 человек. Обрамляющие музей ели на время строительства пересадят, а затем вернут на прежнее место. Помимо этого, памятник Дмитрию Козлову передадут на ответственное хранение.

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