В Самаре директор центра профобразования отправится под суд за мошенничество на 6,5 млн рублей

Обвинение предъявлено главе учреждения и его заму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего директора центра профобразования и его 43-летней заместительницы. Оба обвиняются в мошенничестве. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Следствие установило, что центр получил субсидию в рамках нацпроекта «Демография». В ее рамках сотрудники должны были обучать граждан профессии, связанной с переработкой и исследованием природных полезных ископаемых. Однако на деле учеба не велась. Вместо этого руководители оформили ложную документацию об оказании образовательных услуг и получили почти 6,5 млн. рублей из бюджета.

В отношении директора и его зама возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество». Руководителя также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Имущество обвиняемых арестовали на сумму свыше 5,7 млн. рублей.

Уголовные дела уже направлены в Ленинский районный суд.

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