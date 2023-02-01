Фестиваль «Архитектурное наследие» состоится в Самаре в 2023 году

Фестиваль ежегодно проходит в разных городах России. Фото: официальная группа фестиваля "Архитектурное наследие"

В Самаре предстоящим летом состоится мероприятие всероссийского масштаба – фестиваль «Архитектурное наследие». Он пройдет 8-10 июня 2023 года.

Сейчас город активно готовится к проведению мероприятия. В среду, 1 февраля, мэр Самары Елена Лапушкина обсудила вопросы по подготовке с президентом Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николаем Шумаковым.

Напомним, Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» проходит раз в год в разных городах страны. В его рамках участники проходят смотры-конкурсы, посещают научные конференции и тематические выставки. Каждый год фестиваль проходит в определенной тематике. Тема 2023 года – «Архитектурное и градостроительное наследие, как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.