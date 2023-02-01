Мероприятия в честь юбилея Сталинградской Победы проходят в Самарской области

В образовательных учреждениях по всему региону проводятся тематические классные часы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области проходят мероприятия в честь 80-летия Сталинградской Победы, изменившей ход войны. Так, 2 февраля в 11:30 на площади Славы состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

— Во всех муниципальных районах чествуют ветеранов, проходят церемонии возложения цветов и венков, кинопоказы военно-исторических фильмов, патриотические акции, выставки архивных документов, — рассказали в правительстве Самарской области.

В образовательных учреждениях по всему региону проводятся тематические классные часы, уроки мужества и торжественные линейки. О ключевых событиях Сталинградской битвы рассказывают в рамках всероссийских онлайн-акций, викторин и интеллектуальных игр.

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