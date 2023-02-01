Глава Самары проверила ход реставрации ДК на площади им. Кирова

Елена Лапушкина проверила ход работ. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают ремонтно-реставрационные работы Дворца культуры на площади имении Кирова. Глава города проверила готовность объекта.

По информации городской администрации, на данный момент объект готов на 45%. Рабочие полностью отремонтировали покрытие кровли, заменили окна, отреставрировали фасады со стороны улиц Победы, Физкультурной и Каховской. Помимо этого, завершена реставрация живописи и мозаики. Отопление уже запущено. Отмечают, что фасады внутреннего дворика готовы на 80%.

Подрядчики сообщили, что остались только работы по установке санитарных приборов, а электрики уже знакомятся с проектной документацией. Срок реставрации продлили до 2024 года.

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