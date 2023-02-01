В Самаре объяснили причины подорожания аренды земли для бизнеса

Во время заседания круглого стола приняли решение об установлении переходного периода. Фото: городская администрация

В Самаре представителям бизнес-сообщества объяснили подорожание аренды земельных участков для бизнеса. В городе прошел круглый стол на тему изменений коэффициентов использования арендной платы.

По сообщению городской администрации, в прошлом году средний ежегодный размер аренды за квадратный метр составлял 178,02 рублей, а в 2023 года – 705,47 рублей, что привело к увеличению арендной платы по 77 договорам аренды. Участники круглого стола пришли к решению создать рабочую группу с представителями бизнеса, уполномоченными по правам предпринимателями, представителями думы и профильных департаментов.

В регионе могут рассмотреть вопрос установление переходного периода, ограничивающего общий рост годовой аренды. Озвученные меры получили положительный отклик.

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