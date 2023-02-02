В Самаре снесут почти 400 ветхих и аварийных домов

Жители получат новое жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют снести почти 400 ветхих и аварийных домов. Участки выставят на аукцион.

На заседании областного правительство стало известно о комплексном развитии территорий. Согласно принятому решению, в областной столице планируют снести 399 домов. На освободившейся территории застройщик может возвести новые высотки, школы и детские сады. Жильцов аварийного жилья расселят. В общей сложности, новоселами станут более 78 тысяч человек.

Площадь застройки превысит 142 га. В Этом году аукционы проведут по 17 лотам.

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