В Самаре водитель перевел мошеннику более 1 миллиона рублей

Водитель понял, что стал жертвой обмана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местному жителю поступил звонок от неизвестного. Мужчине предложили заработать на ставках.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший работает водителем в одной из медицинской компании. Неизвестный, позвонивший на номер мужчины, признался, что самарцу необходимо внести первый взнос. Горожанин доверился подозреваемому и перевел на чужой счет более 1 миллиона 17 тысяч рублей.

После перевода мошенник перестал выходить на связь. Водитель понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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