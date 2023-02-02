Сильный снег обрушится на Самарскую область днем 3 февраля 2023 года

Снег решил ненадолго вернуться в Самарскую область Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждет снежное завершение рабочей недели. Днем в пятницу, 3 февраля 2023 года, местами по региону ожидается сильный снег. Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области просит жителей быть осторожнее и внимательнее на улице. Автомобилистов призывают быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию до едущего впереди транспорта. Также водителям рекомендуют не совершать обгонов и резких перестроений. Поскольку на дорогах возможны снежные заносы, стоит на время отказаться от поездок.

По прогнозам синоптиков, к вечеру осадки будут не такими интенсивными. Днем в субботу, 4 февраля 2023 года, в Самарской области ожидается небольшой снег. В воскресенье, 5 февраля 2023 года, существенных осадков не будет, местами возможен туман.

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