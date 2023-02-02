В ГИБДД назвали самые опасные трассы Самарской области

За 2022 год на региональных и федеральных трассах погибли более 230 человек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Названы самые аварийно опасные дороги Самарской области. Участки, где чаще всего происходят смертельные ДТП, назвал начальник регионального УГИБДД Юрий Некрасов. Запись прямого эфира с ним опубликована в паблике «Самарская область».

По словам Юрия Некрасова, на федеральных дорогах погибли 122 человека. Это 40% от общего числа жертв ДТП за 2022-й. Антирейтинг возглавляет трасса М-5 «Урал», где отмечается наиболее интенсивное движение транспорта. За год там разбились 72 человека. Затем идет А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном», где погибли 18 человек. Замыкает тройку трасса «Самара – подъезд к Оренбургу», где аварии унесли жизни 14 человек.

Что касается дорог регионального значения, то в 2022 году на них погибли 111 человек. Это 34% от общего числа. Чаще всего аварии происходят на дороге «Самара – Бугуруслан», которая сначала имеет четыре полосы движения, а от Кинеля до Отрадного сужается до двух. Жертвами ДТП там стали 18 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.