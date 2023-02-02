Новые правила езды на самокатах начнут действовать в Самарской области с 1 марта 2023 года

Скорость передвижения на электросамокатах, гироскутерах и сегвеях не должна будет превышать 25 км/ч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области, как и по всей стране, с 1 марта 2023 года начнут действовать новые правила езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Речь идет об электросамокатах, сегвеях, моноколесах, гироскутерах и др. О том, что изменится для владельцев этих средств передвижения, рассказал начальник УГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов.

По его словам, в ПДД внесли регламентацию, где и как можно будет использовать СИМы. Согласно новым правилам, масса подобных устройств не должна превышать 35 кг, а скорость перемещения на них – не более 25 км/ч.

Дети до 14 лет смогут ездить на самокатах только по тротуарам или по велосипедным дорожкам. Начиная с 14 лет – по обочине, если рядом нет пешеходных зон и специальных дорожек. Кроме того, на СИМах можно будет ездить по правому краю проезжей части, если скорость на ней не ограничена 60 км/ч. При этом средство передвижения должно иметь тормоза, устройство для подачи звукового сигнала и светоотражатели (спереди – светлый, по бокам – оранжевые и сзади – красный).

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