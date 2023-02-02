Сотрудники Тольяттиазота приняли участие в акции по добровольной сдаче крови

Сотрудники тольяттинского предприятия регулярно принимают участие в добровольной сдаче крови / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В четверг, 2 февраля 2023 года, Тольяттиазот провел День донора. Акция прошла при поддержке областной клинической станции переливания крови. В ней приняли участие 70 сотрудников предприятия. Большинство – уже доноры со стажем. 15 заводчан сдали кровь впервые.

– Человек сдает кровь добровольно и безвозмездно, понимая, что дарит кому-то надежду на выздоровление, а, возможно, и на жизнь. Сотрудники ТОАЗа – особенные люди. Их стремление к участию в благом деле говорит об их чуткости и высокой социальной ответственности, – сказал руководитель выездной бригады, врач-трансфузиолог Геннадий Безруков.

Сотрудники тольяттинского предприятия регулярно принимают участие в добровольной сдаче крови. С 2019 года они совершили 720 донаций – это более 320 литров крови. Отметим, донорскую кровь используют для прямого переливания пациентам, для приготовления медицинских препаратов и для научных исследований.

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