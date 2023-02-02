Губернатор Самарской области вручил госнаграды бойцам СВО

Награды получили сотрудники военного комиссариата, добровольцы и мобилизованные жители региона Фото: правительство Самарской области

В четверг, 2 февраля 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил госнаграды землякам – участникам СВО. Мероприятие прошло в рамках Дня воинской славы России – 80-й годовщины Сталинградской битвы. Среди тех, кто получил сегодня награды, – сотрудники военного комиссариата, добровольцы и мобилизованные жители региона, а также бойцы, которые спасали раненых во время обстрела в Макеевке в новогоднюю ночь.

– Вы – люди, которые прошли серьезные испытания и получили заслуженные государственные награды. Сегодня во многом вы являетесь ориентирами, маяками для тысяч людей – своих сверстников, тех, кто младше вас. Также вы являетесь гордостью для людей старшего поколения, опаленного Великой Отечественной войной, – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил бойцов за храбрость, мужество и готовность прийти на помощь товарищу в беде. Он отметил, что люди всегда будут помнить о героизме и самоотверженности защитников Отечества. Также глава региона заверил: власти постараются сделать все, чтобы позаботиться о военнослужащих и их семьях. К примеру, окажут помощь в лечении и реабилитации.

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