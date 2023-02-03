В Самаре центр амбулаторной онкологической помощи посетили более 5700 человек

Горожанам рекомендуют проходить профилактическое обследование Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре за год работы амбулаторный центр онкологической помощи посетили более 5700 человек. Горожане прошли обследования.

По сообщению министерства здравоохранения региона, первые пациенты посетили центр в 2022 году. В учреждении местные жители проходят комплексное обследование при подозрении на рак, а также химиотерапевтическое лечение. Помимо этого, в августе прошлого года был открыт кабинет паллиативной медицинской помощи. Чтобы выявить новообразование, медработники используют оборудование высокого класса.

За год работы врачи провели более 12 500 обследований, у 372 пациентов выявили новообразования кожи, мягких тканей и желез.

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