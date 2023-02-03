Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Самарской области в ночь на 3 февраля

В работах участвовали 6 спасателей и аварийно-спасательный автомобиль. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В ночь на 3 февраля в Самарской области столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате этого водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

— ДТП произошло на 55 километре трассы Р-229 в Безенчукском районе. Для извлечения погибшего водителя из салона легкового автомобиля потребовалась помощь спасателей, — сообщили в поисково-спасательном отряде Самарской области.

Для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия в 00:12 были направлены специалисты. Для деблокирования погибшего спасатели использовали гидравлический инструмент.

В 01:27 работы на месте ДТП были завершены. В них участвовали 6 спасателей и аварийно-спасательный автомобиль. Работы проводились совместно с сотрудниками МВД и МЧС.

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