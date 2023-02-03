Старинное здание на ул. Куйбышева, 135 взяли под охрану в Самаре

Двухэтажное здание в стиле неоренессанс является памятником архитектуры / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре взяли под охрану еще один объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о здании на улице Куйбышева, 135. Оно известно как Куйбышевский горисполком и усадьба купца первой гильдии, почетного гражданина Самары Е.Ф. Дунаева. Об этом говорится в приказе УГООКН Самарской области.

Согласно документу, собственник должен поддерживать здание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; обеспечить сохранность и неизменность его облика. Кроме того, ему запрещено использовать ОКН под склады, объекты производства, лаборатории и размещать на нем наружную рекламу.

По информации УГООКН региона, история усадебного места прослеживается с 1848 года. Оно принадлежало титулярному советнику Жедринскому, потом перешло дворянке Чарыковой. Та в 1870-е годы продала усадьбу, которая состояла из деревянных построек, купцу первой гильдии Дунаеву. После пожара в 1877 году на этом участке возвели каменные здания. В 1917 году усадьбу национализировали. В ней разместили клуб коммунальных служащих. Сейчас здание находится в ведении администрации Самары.

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