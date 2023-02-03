В Самаре продолжат повышать безопасность движения на дорогах в 2023 году

Планируется построить посадочные площадки возле трамвайных путей. Фото: администрация Самары

В 2023 году в Самаре для повышение безопасности дорожного движения на дорогах с повышенной аварийностью появится дополнительное оснащение. Об этом рассказали в городской администрации.

Дополнительное дорожное оснащение появится на улице XXII Партсъезда в границах улиц Физкультурной и Победы. Там в 2022 году произошло пять наездов на пешеходов, один из которых с летальным исходом.

Всего в этом году реализуют более 25 подобных проектов в городе. На территории города выявлено 38 мест концентрации ДТП. По каждому из них уже найдено решение. Анализ аварийности показал, что необходимо построить посадочные площадки возле трамвайных путей, чтобы пассажиры не ждали транспорт на проезжей части.

Также продолжится устройство ограждений, исключающих выход пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах. Предусмотрят и светофорное регулирование. Чтобы предотвратить ДТП на перекрестках при повороте налево, светофоры оборудуют дополнительными секциями, регулирующими поворот, с последующим их выделением в отдельную фазу.

А на нерегулируемых пешеходных переходах могут оборудовать сам переход или подъезд к нему искусственной дорожной неровностью, благодаря которой транспорт будет снижать скорость. В этом году это хотят сделать на улице Ново-Вокзальной в границах улицы Фадеева и Московского шоссе.

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