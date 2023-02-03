Из-за строительства планетария приостановят работу музея «Самара Космическая» и отключат подсветку ракеты

Сотрудникам музея временно придется перебраться в другое здание Фото: администрация Самары

В Самаре в ближайшие дни стартует строительство планетария на проспекте Ленина — там установят забор и начнется подготовка котлована. На время работ музей «Самара Космическая» будет закрыт, а у ракеты отключат подсветку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— В целях обеспечения безопасности сотрудников музея было решено временно разместить их в другом здании. Работа экспозиции на время строительства будет приостановлена, — отметили в мэрии.

Изменения затронут и площадку вокруг «Самары Космической». Памятник конструктору Дмитрию Козлову временно уберут. Его передадут на ответственное хранение. 17 елей, которые обрамляют музей, выкопают и отвезут в питомник. Их сохранят и в дальнейшем пересадят.

Позаботятся и о ракете «Союз». На ее основание установят датчики замера вибрации. Они покажут, какое воздействие оказывает стройка на монумент. Специалисты будут постоянно следить за техническим состоянием ракеты, чтобы она не претерпела критических изменений.

Напомним, планетарий, здание которого будет состоять из двух подземных и трех надземных этажей, планируется построить до 30 ноября 2024 года.

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