САТОБ приглашает самарцев на оперу «Любовный напиток» 14 февраля 2023 года

Фото: САТОБ

Жителей Самары приглашают в театр оперы и балета на День всех влюбленных. Во вторник, 14 февраля 2023 года, там представят оперу «Любовный напиток» (12+) Гаэтано Доницетти.

Зрители увидят историю о робком юноше, который влюблен в самодостаточную девушку, о фараоне-сопернике и о пройдохе-коммивояжере, спасающем ситуацию своим любовным напитком.

Самарцам представится редкий шанс — они смогут услышать самую лирическую мелодию для уникального фагота. Она прозвучит во вступлении к знаменитой арии Неморино. Как отмечают в САТОБе, инструмент производства Walter fagott (Германия) изготовлен из белого клена. Он имеет очень высокое качество. На подобных фаготах играют в лучших мировых оркестрах.

Подробнее узнать об опере «Любовный напиток» можно на сайте театра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал