Обвиняемого в заказном убийстве жителя Самары экстрадировали из Таиланда в Россию

Мужчина заказал убийство конкурента, оценив его жизнь в 1 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители задержали предполагаемого организатора заказного убийства ритуальщика из Самары. Игоря Гужина, находившегося в международном розыске, поймали на территории Таиланда. Его экстрадировали в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, Игорь Гужин задумал устранить конкурента в 2017 году. Мужчины периодически конфликтовали в сфере ритуального бизнеса. Самарец через своего знакомого нашел киллеров, которые согласились убить неприятеля за 1 млн рублей. Они подкараулили мужчину у подъезда, и один из преступников несколько раз выстрелил в него из пистолета. Раны оказались смертельными.

Организатор убийства вскоре подался в бега — отправился за границу. В сентябре 2022 года Игоря Гужина задержали на территории Таиланда. Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче. В пятницу, 3 февраля 2023 года, мужчину доставили в аэропорт Бангкока и передали российским правоохранителям, которые должны доставить его в Москву.

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