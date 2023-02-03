В Самаре определили 20 общественных пространств для голосования за благоустройство в 2024 году

Теперь пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства. Фото: администрация Самары

В Самаре сформировали топ-20 общественных территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Победившие пространства обновят в 2024 году. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, первый этап отбора проходил с 16 по 30 января 2023 года. На обсуждение было вынесено 88 пространств, всего от жителей поступило почти 80 тысяч предложений. Посмотреть полный список выбранный территорий можно на сайте мэрии.

Теперь перед народным голосованием пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства. На встречах во всех внутригородских районах Самары жители смогут высказать свои предложения. После этого все проекты доработают.

Рейтинговое голосование является заключительным этапом. Благодаря ему сформируется список общественных пространств, которые преобразят в 2024 году. О месте проведения общественных обсуждений, сроках и формах голосования будет сообщено дополнительно.

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