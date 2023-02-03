Глава Самары проверила качество ремонта детских садов Куйбышевского и Советского районов

Неэксплуатируемые здания детсадов вернули в систему дошкольного образования. Фото: администрация Самары

В Самаре завершился капитальный ремонт детского сада № 3 в Куйбышевском районе и детсада № 123 в Советском районе. Качество выполненных работ проверила глава Самары Елена Лапушкина.

В детском саду Советского района создано 143 дошкольных места, из них 50 – ясельных. Проектированием стен и перегородок, выбором цветовой гаммы, расстановки мебели занимались работники детсада вместе с подрядчиком.

Первое распределение мест в восстановленный детский сад уже провели. По его результатам туда направлено 46 воспитанников, а 17 февраля будет новое зачисление. Сейчас в детсаду две группы раннего возраста и три группы для детей среднего, старшего и подготовительного возраста.

После восстановления здания в Куйбышевском районе дополнительно создали 85 дошкольных мест, из них 40 – ясельных. В детском саду организуют группу для детей с ограниченными возможностями здоровья и группу круглосуточного пребывания. Ночная группа будет рассчитана на 25 детей, ее укомплектуют 17 февраля. В настоящий момент 28 работников уже наняты.

— В Советском районе здание детского сада не использовалось с 2015 года, а в Куйбышевском – с 2013. Теперь они возвращены в систему дошкольного образования. Потребность в ясельных и дошкольных местах была высокой. На мой взгляд, ремонт выполнен качественно, — отметила Елена Лапушкина.

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