Первая выставка в обновленной фабрике-кухне в Самаре будет посвящена еде

Открытие выставки намечено на весну 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фабрика-кухня — филиал Третьяковской галереи в Самаре — официально распахнет свои двери для посетителей в 2023 году. Уже известна тема первой выставки, которая заработает весной. Экспозиция будет посвящена изображениям еды.

— Это символично, ведь фабрика-кухня создавалась, чтобы освободить женщин от возни на кухне и от приготовлении еды, — отметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам парламентария, были опасения, что обустройство здания немного затянется, тогда пришлось бы перенести сроки проведения выставки. Все из-за импортного оборудования, на взамен которого искали отечественные аналоги. Проблему удалось оперативно решить, поэтому первое официальное мероприятие в фабрике-кухне пройдет как и было изначально запланировано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал