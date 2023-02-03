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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:18

Первая выставка в обновленной фабрике-кухне в Самаре будет посвящена еде

В экспозицию войдут гастрономические картины
Авторы (2):
Анастасия НОВИКОВА
Анастасия НОВИКОВА
Анастасия ФИЛАТОВА
Открытие выставки намечено на весну 2023 года

Открытие выставки намечено на весну 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фабрика-кухня — филиал Третьяковской галереи в Самаре — официально распахнет свои двери для посетителей в 2023 году. Уже известна тема первой выставки, которая заработает весной. Экспозиция будет посвящена изображениям еды.

— Это символично, ведь фабрика-кухня создавалась, чтобы освободить женщин от возни на кухне и от приготовлении еды, — отметил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам парламентария, были опасения, что обустройство здания немного затянется, тогда пришлось бы перенести сроки проведения выставки. Все из-за импортного оборудования, на взамен которого искали отечественные аналоги. Проблему удалось оперативно решить, поэтому первое официальное мероприятие в фабрике-кухне пройдет как и было изначально запланировано.

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